Candidatos a 2º turno das presidenciais da Colômbia estão empatados, diz pesquisa

A pesquisa da empresa Cifras y Conceptos, a primeira após a votação do primeiro turno realizada no domingo, mostra um empate técnico no segundo turno, no dia 15 de junho, entre os dois candidatos. Santos conta com 38 por cento das intenções de voto, e o ex-ministro da Fazenda com 37 por cento.

A pesquisa, que entrevistou 1.672 eleitores, tem margem de erro de 2.9 pontos percentuais. Quinze por cento disseram que vão votar em branco, enquanto 10 por cento estão indecisos.

"É um empate, o país está polarizado", disse César Caballero, diretor da empresa de pesquisas.

O candidato de direita Zuluaga, herdeiro político do ex-presidente Álvaro Uribe, que promete suspender a negociação com Cuba e com o grupo guerrilheiro Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), a menos que aceite suas condições, venceu o primeiro turno, mas não conseguiu a maioria necessária para assumir a presidência.

Santos, que ficou em segundo lugar, há 18 meses, iniciou negociações com as Farc em Cuba e busca a reeleição sob a bandeira da paz, com a esperança de assinar um acordo para acabar com um conflito de meio século que deixou mais de 200 mil mortos e limita o crescimento da quarta maior economia da América Latina.