Cartéis de drogas mexicanos recrutam crianças no Texas

O diretor do Departamento de Segurança Pública do Texas, Steven McCraw, disse à Reuters que o tráfico de drogas batizam os jovens texanos atraídos para suas operações de "os mercenários".

McCraw revelou que seus investigadores têm evidências de que seis quadrilhas de traficantes mexicanos têm "comandado e controlado centros" no Texas que recrutam crianças para suas operações, atraindo-as pelo que parece ser "dinheiro fácil" para fazer tarefas simples por 50 dólares.

McCraw disse que 25 menores foram detidos num município fronteiriço no Texas no ano passado por passar drogas, atuar como vigias ou outros trabalhos feitos para os traficantes mexicanos. Os cartéis estão agora se espalhando, disse ele, e têm operações em todas as grandes cidades do Texas.

Neste mês, "nós prendemos um menino de 12 anos que estava em uma caminhonete roubada com 363 quilos de maconha", disse ele. "Então, eles recrutam mesmo nossas crianças."

McCraw diz que o Estado do Texas está aderindo a um programa iniciado pelo Departamento de Fronteira e Alfândega dos EUA chamado Operação Desvio, em que policiais se encontram com crianças e seus pais nas escolas e em centros comunitários para avisá-los sobre os perigos do que parece ser o dinheiro fácil que o tráfico de drogas mexicano oferece.

Agentes federais dizem que as crianças são menos propensas a serem suspeitas do que adultos, são facilmente manipuladas por quantias relativamente pequenas de dinheiro e enfrentam punições menos severas do que os adultos se presas.

No mês passado, autoridades do Texas divulgaram um relatório indicando que as gangues de drogas baseadas no México estão empenhadas em criar uma "zona sanitária" no lado norte-americano do Rio Grande e estão "intimidando proprietários de terras" no sul do Texas para permitir que eles usem sua propriedade como "bases permanentes" para a atividade de contrabando de drogas.