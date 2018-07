Chávez anuncia segunda etapa da quimioterapia

A revelação de que Chávez, de 56 anos, extraiu um tumor do tamanho de uma bola de beisebol, no mês passado, causou uma reviravolta na política venezuelana e despertou dúvidas sobre a capacidade dele de disputar um novo mandato no ano que vem.

No fim de semana, Chávez voltou a Cuba, onde já havia sido operado, para realizar a quimioterapia. Antes, ele delegou poderes limitados a seu ministro de Finanças e ao vice-presidente.

"Concluí o primeiro ciclo do tratamento quimioterápico... com sucesso", disse o líder socialista em contato telefônico com uma reunião do seu partido PSUV, transmitida pela TV venezuelana. "Estamos nos preparando para um segundo ciclo... para derrotar totalmente e eliminar qualquer risco de presença de células malignas".

O ministro das Finanças disse nesta semana que "sem dúvida" Chávez será candidato na eleição presidencial de 2012. O presidente não esclareceu que tipo de câncer ele tem, nem por quanto tempo pretende se ausentar do país. Antes de viajar, no sábado, ele disse que os médicos não haviam descoberto nenhuma metástase.

No telefonema desta sexta-feira, o presidente disse que está recuperando peso, e voltou aos 86 quilos. "Estou no peso ideal para mim (...), eu estava muito gordo. Estou fazendo exercício, reabilitação, e vou para cama cedo, no máximo às 23h," disse Chávez.

"Quero dizer ao país, ao povo venezuelano, que esta batalha pela vida continua, com a ajuda de Deus," acrescentou.

A debilidade demonstrada por Chávez devido à doença gera na dividida oposição a sensação de que é possível derrotá-lo nas urnas em 2012.

Na sexta-feira, uma pesquisa do instituto Datanalisis mostrou que a popularidade do presidente está em 50 por cento -- abaixo dos 52 por cento registrados em junho, embora a queda fique dentro da margem de erro, que é de 2,42 pontos percentuais.

A pesquisa foi realizada no final de junho e começo de julho, o que significa que parte das entrevistas aconteceu antes de Chávez anunciar, em 30 de junho, que estava com câncer.

Luis Vicente León, presidente do Datanalisis, disse que o levantamento não serve para mensurar como a doença afetou sua popularidade.

"Não podemos chegar a uma conclusão sobre o efeito da doença sobre a popularidade de Chávez", disse León a jornalistas, acrescentando que uma recuperação plena provavelmente seria positiva para a imagem do presidente.

"A saga épica de Chávez enganando a morte pode reforçar sua popularidade", disse.