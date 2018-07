Chávez aparece em programa de TV gravado em Cuba

Chávez aparece sentado no programa, gravado no dia anterior, vestido de azul e com uma edição de sábado do jornal oficial "Correo del Orinoco", junto com o chanceler Nicolás Maduro e alguns ministros de seu governo, no que parece ser uma reunião de trabalho.

Apesar das ligações à televisão estatal, as mensagens em seu perfil no microblog Twitter e fotos do encontro que Chávez teria tido com os irmãos Fidel e Raúl Castro, não foram divulgadas informações sobre os exames que revelariam se o câncer do qual ele foi tratado no ano passado reapareceu.

As notícias sobre o estado de saúde de Chávez, de 57 anos, estremeceram a Venezuela, que realizará eleições em outubro, nas quais ele tentará uma nova reeleição após 13 anos no poder.

(Reportagem de Mario Naranjo)