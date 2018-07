Chávez confirma retorno de câncer e diz que fará radioterapia

O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, confirmou neste domingo, 4, sofrer um reaparecimento do câncer, dizendo que se submeterá a um tratamento de radioterapia após a remoção de outro tumor, apesar de não haver evidência de metástase.

"Eu viverei! Eu irei superar!", disse ele em um encontro com alguns ministros transmitido pela televisão desde Cuba, onde ele se submeteu a uma cirurgia há seis dias.

Chávez viajou no dia 24 de fevereiro para Havana, capital de Cuba, com o objetivo de remover uma lesão de dois centímetros que apareceu no mesmo lugar em que surgiu um tumor canceroso, extraído há oito meses.

Entre julho e setembro de 2011, ele passou por quatro fases de quimioterapia em Havana e Caracas. Em outubro, o governo anunciou que Chávez estava curado.