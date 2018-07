Chávez continua 'atento' à Venezuela, diz vice-presidente interino

CARACAS - O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, que faz tratamento médico em Cuba, nomeou um vice-presidente interino enquanto Nicolás Maduro o representa no Peru em uma cúpula de líderes sul-americanos, enviando um sinal de que continua no comando do país.

Mediante um decreto de 28 de novembro que circulou na Gazeta Oficial desta sexta-feira, 30, o mandatário, que se declarou curado do câncer há quatro meses, nomeou seu ministro de Energia Elétrica, Héctor Navarro, como encarregado da vice-presidência por dois dias: sexta-feira e sábado.

Navarro declarou nesta tarde que conversou com Chávez e comentou que o notou "muito bem e muito animado". "Está atento a tudo o que está acontecendo o país", enfatizou.

Chávez, que não é visto publicamente desde 15 de novembro, chegou a Havana na madrugada de quarta-feira, segundo a imprensa oficial cubana. O vice-presidente Maduro se ausentou do país para participar de uma reunião ordinária na capital peruana da União de Nações Sul-americanas (Unasul), uma instância da qual Chávez foi grande entusiasta.

Navarro declarou, em entrevista a uma rádio, que sua designação como vice-presidente interino "não tem nenhuma complicação, nem interpretação diferente do que se está falando...É um recurso totalmente constitucional". Maduro, também chanceler, retoma suas funções ao voltar ao país.