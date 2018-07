Chávez deve ir à cúpula do Mercosul no Uruguai, diz chanceler O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, deve participar da cúpula do Mercosul que acontecerá na terça-feira em Montevidéu, no Uruguai, o que seria sua primeira viagem oficial desde que foi diagnosticado com um câncer neste ano, disse o chanceler uruguaio.