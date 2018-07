Chávez diz que não tem mais tratamentos previstos contra câncer

"Eu já fiz o que tinha que fazer", disse Chávez, que está perto de completar 58 anos, após receber seu coloca de Belarus, Alexander Lukashenko, no palácio presidencial.

"Neste momento, no horizonte que vejo e que penso, não tenho previsto nada disso (exames e tratamentos). O que eu tenho previsto é batalhar e triunfar", acrescentou o presidente, que buscará em outubro a reeleição para estender seu mandato a quase 20 anos.

A pouco mais de três meses para as eleições presidenciais, em que Chávez vai enfrentar o candidato único de oposição Henrique Capriles, o presidente lidera a maioria das pesquisas com uma margem de dois dígitos.

No entanto, analistas políticos afirmam que Chávez pode ser prejudicado na campanha se ficar longe das ruas para se recuperar da doença, enquanto Capriles, um jovem governador, passa uma imagem de energia em sua campanha pelo país desde fevereiro.

Desde o diagnóstico de um tumor do tamanho de uma bola de beisebol há um ano, Chávez se submeteu a três cirurgias e a tratamentos de quimio e radioterapia para combater a doença.

O presidente, cujo estado de saúde é tratado como segredo de Estado, declarou-se livre da doença em outubro do ano passado, mas teve uma recaída no início de 2012 que o levou de volta a Cuba para novos tratamentos.

Após encerrar a radioterapia, Chávez está voltando aos poucos a sua frenética atividade pública, com várias aparições por semana, incluindo conversas sobre basquete com o presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, e até sobre tratadores com o líder de Belarus.

