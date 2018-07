Chávez fará cerimônia de agradecimento após exames em Cuba

"Amanhã estaremos na Venezuela! Iremos cumprir com uma promessa diante do Santo Cristo de La Grita. Venceremos!", disse Chávez no Twitter, referindo-se a um santuário católico no leste do país.

O líder socialista, de 57 anos, foi a Cuba no final de semana, afirmando que um check-up "final" indicaria que estava livre do câncer.

No entanto, médicos dizem que é impossível determinar a recuperação completa de qualquer paciente até pelo menos dois anos após o tratamento.

A mensagem de Chávez no Twitter, que depois foi repetida em um breve telefonema à televisão estatal, indicava que o presidente estava otimista sobre os exames.

Chávez teve um tumor maligno removido em junho e depois foi submetido a quatro ciclos de quimioterapia. Os eventos surpreenderam os venezuelanos, abalaram a política do país um ano antes das eleições e provocaram uma série de especulações e rumores.

O ministro de Energia e aliado de Chávez, Rafael Ramírez, disse que ministros aguardariam o presidente no Estado de Táchira nesta quinta-feira.

"Faremos uma jornada de fé e esperança, para dar as graças e pagar promessas ao Santo Cristo de La Grita", disse Ramírez, acrescentando que Chávez faria "declarações importantes" à nação depois de sua chegada.

Chávez pretende concorrer à reeleição em outubro de 2012.

"Estou muito feliz e otimista", disse Chávez por telefone à TV estatal. "Viveremos e venceremos!"

Por enquanto, ele tem se beneficiado de uma melhora nas pesquisas de opinião, com uma aprovação próxima a 60 por cento. Mas analistas dizem que esse índice pode cair se ele não aparentar estar suficientemente bem para a campanha à reeleição ou para governar por mais seis anos.