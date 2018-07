Chávez fará registro de candidatura pessoalmente em 11 de junho

Chávez, que combate um câncer detectado no ano passado e que reapareceu em fevereiro, criando comoção no país sul-americano, disputará as eleições presidenciais com o jovem candidato único da oposição, Henrique Capriles, que anunciou que fará o seu registro no domingo.

"Não temos nenhuma dúvida de que um mar imenso de gente se mobilizará na próxima segunda-feira, 11 de junho, para registrar o nosso candidato", disse o chefe de campanha de Chávez, Jorge Rodríguez, referindo-se a um chamado aos seguidores do presidente para uma marcha.

"Quantos quilômetros o Chávez vai caminhar? Bom, isso deixaremos ao candidato. Lembre-se de que Chávez é um paraquedista, quem sabe não se lança de paraquedas", respondeu Rodríguez a jornalistas durante entrevista coletiva.

A oposição também convocou os seguidores de Capriles para uma marcha de 14 quilômetros desde o leste de Caracas até o centro, onde está a sede do Conselho Nacional Eleitoral.

(Reportagem de Marianna Párraga, Eyanir Chinea e Mario Naranjo)