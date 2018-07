Chávez mantém liderança sobre Capriles em pesquisa eleitoral

Uma pesquisa de junho da Datanalisis mostrou que 46,1 por cento dos eleitores apoiam Chávez e 30,8 por cento apoiam Capriles, enquanto 23,1 por cento estavam indecisos ou não responderam.

Em maio, a vantagem de Chávez era de 15,9 pontos percentuais. A margem de erro é de 2,7 pontos percentuais.

Chávez, 57 anos, continua popular em seu 14o ano no poder devido aos seus gastos sociais financiados pelo petróleo e sua conexão emocional permanente com a maioria pobre do país.

Ele demonstrou uma notável recuperação de um tipo desconhecido de câncer diagnosticado no ano passado que o deixou em silêncio durante semanas. Chávez aumentou seu número de aparições públicas nos últimos meses e na semana passada começou a encenar grandes comícios de rua com seus discursos tipicamente eloquentes.

Capriles, 40 anos, um ex-governador, está atraindo grandes multidões na campanha e projetando uma imagem de juventude e energia. Ele diz que quer acabar com as políticas radicais e estatizantes de Chávez, e criar um governo de "esquerda moderna" ao estilo brasileiro.

A maioria dos institutos de pesquisa mais conhecidos da Venezuela dão uma grande vantagem a Chávez, embora um instituto respeitado aponte uma disputa cabeça-a-cabeça entre os dois candidatos.

A pesquisa foi realizada em 1.300 casas entre 14 e 23 de junho.

(Reportagem de Diego Oré)