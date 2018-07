Chávez mantém vice-presidente, ministros e militares

CARACAS - O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, ratificou em seus cargos o vice-presidente, Elías Jaua, os ministros de seu gabinete e a cúpula militar nesta quinta-feira, 7.

O presidente ainda prorrogou o tempo de aposentadoria de alguns membros do comando militar em meio a versões que indicavam que ele mudaria peças-chave em seu governo. Com a manutenção dos políticos e militares nos cargos, Chávez ridiculariza os rumores de mudanças de ministros por supostas divisões internas.

"Confirmo toda a alta cúpula militar da República para que sigam exercendo suas funções e sigam adiante (...), ratifico Elías Jaua como vice-presidente (...) e a todos os ministros e ministras", declarou o presidente.

'Laborarório de guerra suja'

Segundo a Efe, Chávez nomeou María Pilar Hernández para o novo Ministério da Juventude. Chávez disse que havia tomado a decisão de ratificar os ministros e o alto comando das Forças Armadas, muito antes de começarem os rumores de que sua volta à Venezuela a partir de Cuba "tinha a ver com divisões entre os membros do gabinete e militares".

O presidente chamou os rumores de "laboratórios de guerra suja, de guerra psicológica, de desestabilização". Segundo Chávez, os opositores, que classificou de "conspiradores e apátridas", devem "sentar para esperar pelas supostas divisões" no governo.

Ao anunciar a informação, Chávez disse se sentir "orgulhoso do meu governo, do nosso governo". Segundo ele, muitos dos militares deveriam se aposentar "amanhã", mas ficarão no cargo porque ele havia decidido estender o tempo de serviço.

Com Efe