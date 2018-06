Chávez não tomará posse na quinta-feira, diz governo venezuelano

No documento, o governo pede que Chávez receba autorização para prestar juramento diante do Tribunal Supremo de Justiça do país, como estabelece o artigo 231 da Constituição, sem precisar em qual data isso aconteceria.

"O comandante presidente pede para informar que, de acordo com as recomendações da equipe médica... o processo de recuperação pós-cirúrgica deverá se estender para além do dia 10 de janeiro", afirmou a carta enviada pelo vice-presidente, Nicolás Maduro.

A Constituição venezuelana indica que o mandato presidencial começa em 10 de janeiro e a oposição exige que seja cumprida a norma que estabelece que uma junta médica deve decidir se Chávez tem condições de assumir ou se novas eleições devem ser convocadas.

(Reportagem de Diego Oré e Mario Naranjo)