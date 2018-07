Chávez recebe unção dos enfermos durante missa

CARACAS - O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, assistiu na terça-feira, 12, a uma missa celebrada por altos representantes da Igreja Católica do país com o objetivo de pedir a saúde do líder nacional, na qual recebeu a unção dos enfermos para obter "força espiritual".

"É a unção dos enfermos, antes era chamada de extrema-unção (...). Não precisa se assustar, isto é para que o enfermo tenha força física, mas sobretudo espiritual. Isto requer uma preparação espiritual e é dada a quem recebeu essa preparação", disse o monsenhor Mario Moronta, que comandou a missa.

Chávez, que dias atrás se submeteu a uma cirurgia em Cuba para a retirada de um câncer, assistiu à cerimônia celebrada na Academia Militar de Caracas, que foi retransmitida pela emissora estatal VTV e acompanhada pelos ministros de governo e pela cúpula militar do país.

Moronta pediu a Deus pela "saúde espiritual e corporal" da qual o presidente necessita para seguir no exercício de suas funções. O sacerdote rezou para que a doença do líder lhe sirva "em seu processo de purificação".

Chávez foi chamado para ler a primeira leitura da missa, um salmo do apóstolo Santiago.