Chávez ri de anúncio em que 'beija' Obama

CARACAS - O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, riu do anúncio da Benetton em que ele aparece beijando seu rival ideológico Barack Obama, presidente dos EUA, e disse que se trata de uma "boa piada".

A foto foi parte de uma polêmica campanha da grife italiana, que mostrava líderes políticos e religiosos se beijando na boca, sob o slogan "unhate" (algo como "desodeie").

O Vaticano anunciou a decisão de processar a Benetton por causa da imagem em que o papa Bento 16 aparece beijando um imã muçulmano. Já Chávez levou o assunto na esportiva.

"Eu nem tinha visto isso! E como o Obama aparece lá? Com os olhos fechados, como que inspirado?", brincou Chávez ao ser questionado por jornalistas sobre o assunto, e antes de ver a imagem.

"Caramba, é um selinho", gargalhou ele ao ver a foto. "Zoam comigo o tempo todo, mas não faço nada (...). Minha tendência pessoal e espiritual é rir de mim mesmo. Foi uma boa piada."

A Benetton, que cedeu à pressão para retirar a imagem do papa, disse que a intenção da campanha era combater a cultura do ódio. A empresa é famosa por suas publicidades polêmicas.

Ainda em tom de brincadeira, Chávez disse que espera alguma recompensa por sua tolerância. "Pelo menos uma gravatinha vão me mandar, nem que seja uma gravatinha, mas de Natal", disse o líder socialista. "Faço um reconhecimento ao publicitário, acho que é uma boa piada", acrescentou.

Logo depois da posse de Obama, Chávez se encontrou com ele e lhe deu um livro. Mas as esperanças de reaproximação entre Caracas e Washington rapidamente desapareceram, e as relações entre os dois países continuam péssimas.