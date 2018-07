Cheio de energia outra vez, Chávez aparece com frequência na TV

Apesar de estar convalescendo de cirurgia contra o câncer e quatro rodadas de quimioterapia, desde o início de outubro Chávez, 57 anos, vem aparecendo na TV e rádio como antigamente, dando telefonemas à TV estatal em qualquer horário entre o amanhecer e a meia-noite.

Assim, quando um partidário dele levou um boneco de tamanho natural do "Comandante" para a TV estatal, Chávez telefonou, entusiasmado, pela terceira vez naquele dia, e estava discursando sobre direitos dos indígenas à terra quando aconteceu um acidente embaraçoso: as calças do boneco caíram.

"Amarre as calças, irmão! Você não pode deixar as calças de Chávez cair", riu Chávez em um clip (http://tinyurl.com/6hgnf37) que, como não poderia deixar de ser, fez sucesso no ciberespaço.

Para seus partidários, o incidente mostrou seu senso de humor. Para seus detratores, foi uma palhaçada inapropriada para um presidente. A mensagem mais ampla de seu retorno ao ar foi clara: Chávez está recuperando seus níveis de energia e sua onipresença.

"Não é hora de morrer, é hora de viver! Àqueles que querem me ver morto, digo que dentro em breve meu retorno será completo", disse Chávez, na frase que já virou seu mantra diário.

Tendo desaparecido das vistas públicas por várias semanas em junho, quando teve um tumor canceroso extirpado em Cuba, Chávez retornou à Venezuela inicialmente com um estilo de vida drasticamente restrito, um ar sério e fazendo aparições públicas apenas esporádicas.

Sua doença, e o espectro de seu desaparecimento do palco que vem dominando desde que chegou ao poder, em 1999, colocaram a política venezuelana de ponta-cabeça, e isso quando um ano eleitoral se aproxima.

Hoje, porém, mais de três meses depois, Chávez diz que as quatro rodadas de quimioterapia tiveram resultado e que os exames que vai fazer em Cuba neste fim de semana mostrarão que ele está livre do câncer.

Está claro que ele está se sentindo otimista, reenergizado - e ansioso por mostrá-lo. Mas especialistas em câncer dizem que é preciso alguns anos para qualquer pessoa poder ter a certeza de ter derrotado um câncer.

"Se você fosse meu paciente, tivesse acabado de fazer quimioterapia 15 dias atrás e afirmasse estar curado, eu diria que isso é ridículo", falou um especialista norte-americano que pediu para não ser identificado. "Ainda é muito cedo para saber."

Além dos telefonemas regulares à TV, Chávez vem promovendo eventos em seu palácio presidencial de Miraflores, incluindo o lançamento de uma coalizão que ele espera que o leve a ser reeleito em outubro de 2012.

No evento, ele dançou um rap rápido com jovens cantores venezuelanos e presidiu uma reunião que durou horas -- sua participação pública mais longa desde que fez a cirurgia em Havana.

Transmitindo a mensagem de que continua no controle do governo, Chávez também já voltou a receber dignitários pessoalmente. Na semana passada, recebeu o presidente palestino, Mahmoud Abbas, para discursar contra políticas dos EUA e Israel, e assinou vários acordos petrolíferos com o vice-primeiro ministro russo, Igor Sechin.