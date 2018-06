Chile desiste de realizar votação em vilarejo destruído por desabamento

O Serviço Eleitoral do Chile (Servel) desistiu de realizar a votação do segundo turno das eleições presidenciais do país na cidade de Villa Santa Lucía, destruída ontem por causa de um desmoronamento.

A decisão foi tomada depois de o diretor regional do Servel, René Schmidt, ter analisado "múltiplas opções" e constatar que não havia um local apto para receber a votação.

Mais cedo, o subsecretário do Interior do Chile, Mahmoud Aleuy, tinha informado que o Servel realizaria a votação na cidade.

A votação foi cancelada porque a escola que seria utilizada no processo foi destruída pelo desmoronamento. Villa Santa Lucía tem 298 eleitores, mas, no primeiro turno, apenas 72 deles votaram. /EFE