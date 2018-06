Chile pede à Bolívia que contenha 'tentativas de desestabilizar relação'

A reação incomum do governo chileno ocorre após a declaração da Bolívia, na qual disse que não pretende modificar um tratado, nem nenhuma fronteira, mas pedir a um tribunal que obrigue o Chile a negociar um acesso ao mar. O governo chileno rejeita categoricamente essa possibilidade.

"O Chile reitera ao país vizinho que, em vez de tentar brigar por meio da imprensa e vários fóruns internacionais, contenha suas tentativas de desestabilizar a relação bilateral e busque medidas concretas para desenvolver uma relação construtiva", segundo um comunicado do Ministério das Relações Exteriores chileno.

Em abril, a Bolívia recorreu à Corte Internacional de Justiça (CIJ) em sua luta de décadas para recuperar o acesso ao oceano Pacífico, depois de tê-lo perdido em uma guerra contra o Chile no século 19.

O Chile tem desafiado a jurisdição da CIJ no caso, já que existe um tratado com a Bolívia que fixa suas fronteiras, alegando, então, que não se trata de um caso a ser analisado pela Corte.

No entanto, o governo de La Paz insiste que não quer mudar as fronteiras, mas forçar Santiago a negociar uma saída soberana ao mar.

"A Bolívia pediu à Corte Internacional de Justiça que declare que o Chile tem uma obrigação pendente de negociar com a Bolívia, entendendo que a negociação é a base do sistema internacional e evitá-la poderia colocá-lo em risco", disse o comunicado do Ministério das Relações Exteriores boliviano.

Os dois países não têm relações diplomáticas desde 1978.

A chancelaria argumentou que a ordem internacional exige o pleno respeito dos tratados.

"A Bolívia insiste que o Chile tem a obrigação de negociar com ela uma saída soberana ao mar. Que sistema internacional obriga a negociar somente porque um país deseja fazê-lo e para obter uma cessão não acordada de território?", disse.

