Chile revela plano de investimento em infraestrutura de US$28 bi A presidente do Chile, Michelle Bachelet, revelou nesta quinta-feira planos de investimentos públicos e privados de quase 28 bilhões de dólares em projetos de infraestrutura nos próximos oito anos, aumentando os gastos com obras públicas em um ponto percentual do Produto Interno Bruto (PIB).