Ciclista Egan Bernal sofre grave acidente e passa por três cirurgias

BOGOTÁ - O ciclista colombiano Egan Bernal, atual campeão da Volta da Itália e ganhador do Tour de France em 2019, sofreu um grave acidente nesta segunda-feira, 24, e precisou ser submetido a três operações por conta das lesões.

Bernal, de 25 anos, se chocou em alta velocidade contra um ônibus que aparentemente tinha parado na estrada que liga Bogotá a Tunja, perto do município de Gachancipá, quando o veículo havia estacionado, de acordo com a Polícia Rodoviária.

O diretor de Trânsito e Transportes da Polícia, general Juan Libreros, disse que o acidente ocorreu às 10h (12h em Brasília) e que o ciclista foi levado para a Clínica da Universidade de La Sabana, na cidade de Chía, perto de Bogotá. Dada a gravidade do acidente,

Bernal foi submetido a três cirurgias por fraturas em várias partes do fêmur e da patela direita, e necessitará uma neurocirurgia, de acordo com a equipe médica.

A clínica informou que Bernal foi levado para "salas de cirurgia pela equipe interdisciplinar de cirurgia geral, ortopedia e traumatologia e, neste momento, está passando o tempo correspondente para a neurocirurgia". Até agora, o ciclista foi submetido a uma "osteossíntese de uma fratura do fêmur cominutiva subtrocantérica direita", uma "osteossíntese de uma fratura aberta ipsilateral da patela" e uma "toracostomia com drenagem para hemopneumotórax secundária ao trauma torácico".

Preocupação

Diversos atletas e os colombianos em geral passaram a torcer pela recuperação de Bernal, que se preparava para a temporada europeia nas estradas do país natal juntamente com companheiros da equipe Ineos Grenadier, como o equatoriano Richard Carapaz, o costa-riquenho Andrey Amador e o compatriota Daniel Felipe Martínez. "Hoje, mais do que nunca, desejo o melhor a você. Que se recupere rapidamente e volte para dar o espectáculo como você sabe fazer", escreveu Martínez nas redes sociais.

Falcao García, atacante do Rayo Vallecano, disse esperar uma "recuperação rápida e bem-sucedida" para o ciclista. "Toda a Colômbia está contigo neste momento doloroso. Vamos proteger e cuidar dos ciclistas em todas as estradas colombianas", disse o jogador no Twitter.

Outro a desejar melhoras ao ciclista foi o presidente da Colômbia, Iván Duque. "Desejamos ao nosso amado campeão Egan Bernal uma rápida recuperação após o acidente que sofreu enquanto treinava com os seus companheiros de equipe. Esperamos que a sua saúde evolua de forma satisfatória e que possa continuar a conquistar vitórias para a Colômbia", declarou o mandatário.

Da mesma forma, o ex-presidente Juan Manuel Santos (2010-2018) também se pronunciou: "Estamos todos rezando por Egan Bernal. O nosso campeão vai seguir em frente", comentou. /EFE