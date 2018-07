Cirurgia de Cristina Kirchner foi um sucesso, diz Casa Rosada

BUENOS AIRES - A presidente da Argentina, Cristina Kirchner, está bem após ter sido submetida a uma cirurgia, que durou cerca de três horas e meia horas na manhã desta quara, 4, para retirada de um câncer no lóbulo superior da glândula tireoide, de acordo com o porta-voz da Presidência, Alfredo Scoccimarro. "A unidade médica presidencial comunica que a cirurgia se realizou sem nenhum inconveniente, nem complicações", disse Scoccimarro.

A nota oficial afirma que foi retirada toda a glândula tireoide. Informa também que a presidente está acordada e reage bem. Cristina receberá os cuidados pós-operatórios no apartamento da ala de cuidados gerais, sem necessidade de terapia intensiva. O boletim confirma que a presidente permanecerá internada durante as próximas 72 horas e ficará de repouso até o dia 24 deste mês. Um novo boletim médico será divulgado ao meio-dia da quinta.

Ao tomar conhecimento do boletim, argentinos que estão acampados na entrada do hospital comemoraram com aplausos e cantos.

Na semana passada o governo argentino anunciou o diagnóstico de um carcinoma, detectado durante exames de rotina pouco antes do Natal. Médicos disseram na ocasião que a presidente, de 58 anos, tinha uma chance de cura superior a 90 por cento.