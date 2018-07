Colômbia abandona pacto que reconhece jurisdição de corte da ONU

BOGOTÁ - A Colômbia abandonou um tratado que reconhece a jurisdição da Corte Internacional de Justiça, depois que a entidade decidiu pela soberania da Nicarágua sobre águas - ricas em recursos - que a Colômbia considera suas, disse o presidente Juan Manuel Santos na quarta-feira.

A corte da Organização das Nações Unidas (ONU), com sede em Haia, determinou na semana passada que um conglomerado de ilhas disputadas no oeste do Caribe pertence à Colômbia, e não à Nicarágua, mas desenhou uma linha de demarcação em favor da Nicarágua em águas próximas.

A decisão, que reduz a extensão de mar pertencente à Colômbia, desencadeou uma disputa em Bogotá para ver como derrubar o veredicto e evitar um conflito com o presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, que disse ter enviado embarcações para a área. "Este é o momento para unidade nacional. Este é o momento em que o país tem de se unir", afirmou Santos.

O tratado de 1948, conhecido como Pacto de Bogotá, reconhece as decisões da CIJ para encontrar soluções pacíficas aos conflitos dos signatários.