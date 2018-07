Colômbia apreende 6 toneladas de cocaína e destrói laboratório

A carga, num valor estimado em 180 milhões de dólares, foi achada na quinta-feira em um gigantesco laboratório no meio da selva, perto da localidade de Puerto Gaitán (leste).

O diretor da Polícia Antinarcóticos, general Luis Alberto Pérez, disse que a cocaína e o laboratório - que tinha capacidade para produzir até 800 quilos de droga por semana - pertenciam a uma quadrilha formada por ex-paramilitares de direita.

"O que encontramos é a estrutura mais completa para o processamento de alcalóides desde o começo do ano no país", disse o general, que também divulgou a apreensão de 120 toneladas de insumos químicos usados no processamento da droga.

Ninguém foi preso na operação, que contou com o envolvimento de 40 agentes com a ajuda de helicópteros.

