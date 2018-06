Colômbia espera ajuda venezuelana em negociação com Farc mesmo se Chávez morrer O presidente colombiano, Juan Manuel Santos, disse que está otimista sobre a Venezuela continuar apoiando as negociações de paz com a guerrilha Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) no caso de o presidente venezuelano, Hugo Chávez, morrer e ser sucedido no cargo pelo vice-presidente Nicolás Maduro.