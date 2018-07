Colômbia propõe negociação de limites marítimos com a Nicarágua A Colômbia propôs na sexta-feira a possibilidade de negociar um novo tratado de limites marítimos com a Nicarágua, depois de a Corte Internacional de Justiça (CIJ) decidir que uma ampla zona com potencial econômico no mar do Caribe pertence a Manágua, e não a Bogotá.