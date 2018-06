Colômbia rejeita condição das Farc para cessar-fogo unilateral

Luis Jaime Acosta, REUTERS 18 Dezembro 2014 | 10h36

As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) condicionaram o cessar-fogo à interrupção dos ataques das forças de segurança colombianas contra suas unidades e pediram que a União de Nações Sul-Americanas (Unasul), a Comunidade dos Estado Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) e o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICR) participem como supervisores.

"A exigência de supervisão para o cessar-fogo unilateral é uma condição que o governo não aceita. Estamos dispostos a iniciar uma discussão sobre o tema da supervisão para um eventual cessar-fogo bilateral e definitivo, no momento em que se dê início à discussão do ponto 3 sobre o fim do conflito", disse o um comunicado do governo.

"Em todo caso - e que isso fique muito claro -, o governo continuará cumprindo com seu indeclinável dever constitucional de garantir e proteger os direitos dos colombianos", acrescentou.