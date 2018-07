Condenado líder opositor venezuelano por 'difundir informações falsas'

CARACAS - Um tribunal venezuelano condenou na quarta-feira, 13, a dois anos de prisão o ex-governador do estado de Zulia e líder opositor Oswaldo Álvarez Paz por "difusão de informações falsas" em um programa de televisão no qual afirmou que o governo de Hugo Chávez tem vínculos com o terrorismo e o narcotráfico.

Em comunicado, a Promotoria informou que o tribunal decidiu manter a liberdade condicional do político e a proibição de sair do país.

O líder opositor foi detido em março de 2010 por dizer em um programa do canal privado opositor "Globovisión" que o governo de Chávez violava os direitos humanos e que a Venezuela tinha se transformado em um centro de operações que apoiava o narcotráfico.

Em maio desse ano, a prisão foi substituída por medidas cautelares de apresentação periódica e restrições de saída do país, medidas que foram ratificadas na audiência preliminar.

O Ministério Público também acusava o político de instigação pública e conspiração, mas estas acusações não foram aceitas pelo tribunal encarregado do caso, segundo a nota da Promotoria.

Após ter conhecimento da decisão, Álvarez Paz rejeitou sua condenação por considerar que não divulgou "informação falsa de nenhuma natureza" e que seu caso não se trata de um "processo jurídico".

Vários políticos e organizações internacionais denunciaram a detenção do ex-candidato presidencial como uma perseguição política.

Em maio deste ano, a Anistia Internacional criticou a repressão da dissidência na Venezuela, onde "foram processadas por acusações de motivação política pessoas que tinham criticado o governo, aparentemente a fim de silenciá-las".