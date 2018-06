Correa é reeleito no Equador com 61,5% dos votos, aponta boca de urna

O presidente do Equador, Rafael Correa, foi reeleito neste domingo, 17, para seu terceiro mandato, indicam pesquisas de boca de urna do instituto Cedatos Gallup, divulgadas logo após o fechamento das urnas. Correa teve 61,5% da preferência eleitoral. A margem de erro da pesquisa é de 3,5 pontos porcentuais para baixo ou para cima.

Por meio de sua conta no Twitter, o gabinete de Correa informou que o presidente festejou os primeiros resultados junto de familiares e colaboradores próximos. Na Plaza Grande, que circunda o palácio, dois telões já estavam montados e partidários do presidente eram esperados para a festa da vitória.

Seu rival mais próximo, o banqueiro Guillermo Lasso, obteve 20%. O terceiro colocado, ainda de acordo com o levantamento, foi o ex-presidente Lúcio Gutiérrez, com 6% da intenção de voto. O magnata da banana Alvaro Noboa teve 3,5% e o centrista Mauricio Rodas, 3,1%. Ex-aliado de Correa, Alberto Acosta ficou com 2,9%. Os nanicos Norman Wray e Nelson Zavala tiveram 1% cada.

Os primeiros resultados oficiais seriam divulgados no fim da noite deste domingo.