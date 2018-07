Cristina Kirchner felicita novo papa argentino

"É nosso desejo que tenha, ao assumir a condução e guia da Igreja, uma frutífera tarefa pastoral desempenhando responsabilidades tão grandes para com a justiça, a igualdade, a fraternidade e a paz da humanidade", disse a mandatária em carta publicada em sua conta na rede social Twitter.

Bergoglio, que escolheu ser chamado de Francisco, foi eleito surpreendentemente no segundo dia do conclave para definir o sucessor de Bento 16, que renunciou inesperadamente no mês passado.

(Reportagem de Maximilian Heath e Karina Grazina)