Cuba abandona planos de criar perfumes para Che Guevara e Chávez

HAVANA - Cuba desistiu dos planos de desenvolver fragrâncias em homenagem ao seu herói revolucionário Ernesto "Che" Guevara e ao ex-presidente da Venezuela, Hugo Chávez, dizendo que o projeto era desrespeitoso aos dois "sagrados" símbolos revolucionários.

O comitê-executivo do Conselho de Ministros, um dos principais órgãos do governo comunista, disse em comunicado neste sábado,27, que os responsáveis por promover as fragrâncias seria disciplinados por seu "grave erro".

"Esses tipos de iniciativas nunca serão aceitos por nosso povo nem pelo governo revolucionário. Os símbolos - de ontem, hoje e sempre - são sagrados", disse o comunicado.

A empresa estatal química e farmacêutica Labiofam anunciou os planos de desenvolver as fragrâncias "Ernesto" e "Hugo" esta semana.

A Labiofam pesquisou mais de cem pessoas na reunião, testando as fragrâncias que ainda estavam em desenvolvimento, disse o diretor de pesquisa e desenvolvimento da Labiofam, Mario Valdes, na quinta-feira. Eles planejavam um lançamento comercial no primeiro trimestre do próximo ano, disse ele.

O comunicado do governo não afirmou se Vales era um dos que seriam disciplinados. Ele não atendeu a ligações neste sábado.

As famílias de Guevara e Chávez nunca aprovaram o uso do nome de seus parentes para as fragrâncias, que nunca foram registradas ou produzidas comercialmente, disse o documento. / REUTERS