Cuba entrega aos EUA casal acusado de sequestrar os próprios filhos

Joshua Michael Hakken, sua mulher, Sharyn, e os filhos Cole, de 4 anos, e Chase, de 2, desembarcaram na manhã desta quarta-feira em Tampa, na Flórida, junto ao cachorro da família, segundo um porta-voz policial do condado de Hillsborough.

O casal, que havia perdido a custódia dos filhos, foi preso por sequestro e outras acusações. As crianças, que estavam "felizes, mas sonolentas", foram devolvidas aos avós maternos, segundo o porta-voz Larry McKinnon.

Joshua Hakken é acusado de ter invadido há uma semana a casa da sua sogra, onde a teria amarrado e fugido com as crianças. Horas depois, a família toda zarpou de um píer na praia Madeira, na Flórida, a bordo do recém-adquirido veleiro Salty, segundo investigadores. Foram denunciados pelo vendedor do navio, que viu um alerta sobre as crianças desaparecidas.

Segundo o jornal Tampa Bay Times, o casal havia perdido a guarda das crianças depois de participar de uma manifestação "antigoverno" em junho na Louisiana, onde a polícia disse ter encontrado Hakken no quarto de hotel ocupado pela família, com uma pistola, maconha e uma faca, e falando em uma "jornada ao Armagedom".

