Cuba estima prejuízo total por embargo dos EUA em US$116,8 bi As sanções econômicas dos Estados Unidos contra Cuba custaram ao país 3,9 bilhões de dólares no comércio exterior no ano passado, ajudando a elevar a estimativa global dos prejuízos econômicos para 116,8 bilhões de dólares ao longo dos últimos 55 anos, disse Cuba nesta terça-feira.