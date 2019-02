Cuba publica texto final de nova Constituição

HAVANA - Cuba publicou no sábado, 5, a minuta final da nova Constituição do país, que agora pode ser consultada pela população antes do referendo - previsto para o próximo dia 24 de fevereiro.

A versão digital do projeto já está disponível para download nos sites oficiais, como o portal Cubadebate e o jornal estatal "Granma", veículo do Partido Comunista de Cuba (PCC).

Na próxima semana, o texto será vendido em formato físico, como já aconteceu com a primeira minuta. O novo documento terá formato de tabloide de 16 páginas e será vendido através da rede postal nacional ao preço de um peso cubano (equivalente a quase US$ 0,05)", anunciou o governo em nota.

O texto procura atualizar a Carta Magna vigente desde 1976.

O Parlamento cubano aprovou em 22 de dezembro de 2018 o projeto da nova Constituição, que reconhece o papel do mercado e da propriedade privada, sem renunciar ao comunismo como meta. Assim, Cuba avança na direção de uma economia mista. /EFE