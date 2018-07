Damas de Branco de Cuba seguem em frente após morte de líder

Alguns dos principais dissidentes do país, assim como diplomatas dos EUA, participaram do velório de Pollan, uma ex-professora que se tornou uma das principais vozes da oposição, em Cuba. Ela morreu na sexta-feira, aos 63 anos, depois de uma breve doença.

Os líderes da ilha comunista não se pronunciaram sobre a sua morte. Mas em Washington, o Secretário de Imprensa da Casa Branca, Jay Carney, elogiou Pollan e seu grupo por terem "corajosamente manifestado o principal desejo do povo cubano e de todos os povos: viver em liberdade."

"Desde o início da administração (de Obama) temos trabalhado para estender a mão ao povo cubano em apoio ao seu desejo de poder determinar seu futuro e o futuro de Cuba livremente. Vamos continuar esse trabalho, em memória de Pollan", disse Carney.

Polland liderou a fundação do grupo Damas de Branco, depois que 75 dissidentes, inclusive seu marido, Hector Maseda, foram presos durante uma ação do governo, em 2003, conhecida como a Primavera Negra de Havana.

Vestidas de branco, e cada uma carregando uma única flor branca, as mulheres desafiavam a pressão do governo, protestando em silêncio, todo domingo em uma das principais avenidas de Havana, exigindo a libertação dos seus entes queridos. No fim de cada protesto, elas gritavam em uníssono, "Libertad" (liberdade).

Protestos públicos eram raros na época e continuam sendo uma raridade numa Cuba controlada a pulso de ferro, onde o governo vê os dissidentes como mercenários dos EUA, seu inimigo de longa data, que trabalha em estreita colaboração com os dissidentes para promover uma mudança política.

No ano passado, depois da condenação internacional pela morte de um dissidente preso depois de uma longa greve de fome, o presidente Raul Castro cedeu e libertou 115 presos políticos, incluindo aqueles presos na ação de 2003, em um acordo mediado pela Igreja Católica.

As Damas de Branco, dizendo que Cuba ainda tem presos políticos, continuaram seus protestos e continuarão a fazê-los, nesse domingo e no futuro, disse Berta Soler, amiga de longa data de Pollan e que liderava o grupo com ela.

"Vamos continuar nossa luta pacífica pela libertação de todos os presos políticos. Também vamos continuar a defender os direitos humanos do povo cubano", prometeu Soler.

"Vocês precisas continuar como têm feito até agora, com inteligência, sem aceitar provocações. Vocês se tornaram um punhal no meio do coração do governo", disse Hector Maseda, marido de Pollan, durante o velório.

As Damas de Branco ganharam o prêmio Sakharov de direitos humanos, que leva o nome do dissidente Andrei Sakharov, do parlamento europeu, e foi candidato ao Prêmio Nobel da Paz.

Pollan morreu de parada cardíaca, em um hospital de Havana, onde estava em tratamento desde 7 de outubro, devido a uma doença pulmonar.

Alguns dos seus partidários levantaram dúvidas sobre a qualidade do tratamento médico dado a ela, pelo sistema de medicina estatal do país, mas Maseda elogiou a equipe médica e disse que "eles tentaram salvar a vida da minha esposa até o último minuto."