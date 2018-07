Detidas 58 pessoas por vínculo com a maior plantação de maconha do México

Soldados mexicanos caminham em plantação de maconha; plantio estava disfarçado com tomates

MÉXICO - Foram detidas 58 pessoas por suposto vínculo com a maior plantação de maconha já encontrada no México, informou na segunda-feira, 18, a Procuradoria Geral da República (PGR) em comunicado.

A Promotoria disse que as pessoas foram capturadas por soldados nas imediações do povoado de El Rosario, no sul do município de Enseada (Baixa Califórnia, norte do México), onde foi localizada na semana passada uma plantação de maconha de 120 hectares.

Os 58 detidos ficarão presos por 40 dias para que a PGR amplie as investigações.

O campo de 120 hectares ficava na estrada de Guerrero Negro, na cidade de Enseada, onde inicialmente foram detidas 16 pessoas.

Esta é a maior plantação de maconha achada na história do México e já foi destruída por soldados do exército.