Dilma conversa com vice venezuelano sobre Chávez e eleições

De acordo com a assessoria, Maduro respondeu que Chávez está se recuperando do procedimento cirúrgico feito na semana passada em Havana e que Dilma desejou pronto restabelecimento ao presidente da Venezuela, membro mais recente do Mercosul.

Chávez, de 58 anos, foi submetido à quarta cirurgia em 18 meses contra um câncer na região pélvica que ele combate desde o ano passado, e o governo informou no domingo que a sua recuperação continua sendo positiva.

A assessoria da Presidência afirmou que Dilma também cumprimentou Maduro pelas eleições estaduais de domingo. O Partido Socialista, de Chávez, ampliou o controle no país, tirando quatro governos das mãos da oposição, vencendo em 20 dos 23 Estados da Venezuela.

(Reportagem de Hugo Bachega)