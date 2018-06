Dilma e Cristina Kirchner se reúnem para tratar de parcerias entre Brasil e Argentina

BRASÍLIA - As presidentes Dilma Rousseff e Cristina Kirchner se reuniram nesta sexta-feira por mais de três horas no Palácio da Alvorada, para tratar de comércio, investimentos e parceria entre Brasil e Argentina no âmbito do Mercosul.

"O resultado (da discussão) foi aumentar o comércio, diversificar e encontrar maneiras de favorecer um intercâmbio comercial mais intenso, não só entre Brasil e Argentina, mas na região como um todo, na América do Sul", disse o chanceler brasileiro, Antonio Patriota, que considerou o encontro muito "construtivo e produtivo".

Segundo Patriota, uma reunião técnica envolvendo representantes dos dois governos deverá ocorrer na Argentina entre os dias 14 e 18 de janeiro. Cristina também convidou Dilma para ir a El Calafate, na patagônia argentina.