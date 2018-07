Dilma lamenta morte de 'grande latino-americano' Hugo Chávez

BRASÍLIA - A presidente Dilma Rousseff lamentou nesta terça-feira a morte do presidente venezuelano, Hugo Chávez. "Hoje lamentavelmente morreu um grande latino-americano, o presidente da Venezuela, Hugo Chávez. Essa morte deve encher de tristeza todos os latino-americanos", disse.

Chávez morreu nesta terça após uma batalha de dois anos contra um câncer.

Ao iniciar discurso em evento com trabalhadores rurais em Brasília, Dilma se emocionou e pediu um minuto de silêncio em homenagem a Chávez, chamando-o ainda de "amigo do povo brasileiro". "Chávez foi uma liderança comprometida com seu país e todos os povos da América Latina", disse a presidente brasileira.