Eleição de juízes representa teste chave para Morales na Bolívia

Primeiro presidente boliviano de ascendência indígena, o esquerdista Morales tem sido afetado por semanas de protestos por causa do projeto de construir uma rodovia atravessando a Floresta Amazônica. A eleição de domingo é considerada um referendo à sua presidência.

Os candidatos que concorrem a 28 vagas para juízes em quatro tribunais nacionais não representam partidos políticos.

Os rivais de direita de Morales, entretanto, têm procurado enfraquecer a eleição pedindo que os eleitores anulem o voto. Para o presidente, é crucial um alto comparecimento às urnas e poucos votos em branco, uma vez que ele busca obter novamente seu prestígio político depois dos protestos contra a rodovia.

O analista político Jorge Lazarte afirmou que a eleição de domingo pode marcar "o início do fim" das esperanças de Morales para um terceiro mandato consecutivo em 2014, caso a votação seja percebida como um fracasso para o governo.

Crítico feroz da política externa dos EUA, Morales, que entrou para a política como líder dos plantadores de coca, indicou que poderá concorrer à reeleição.

Um baixo comparecimento na votação e a percepção de que a campanha da oposição enfraqueceu o movimento de reformas de Morales poderão aumentar a pressão sobre o presidente depois do protesto contra a rodovia e de grandes manifestações contra os planos de aumentar o preço dos combustíveis no fim do ano passado.

Em um discurso nas ruínas pré-colombianas de Tiwanaku nesta semana, ele afirmou estar confiante de que "a maioria da população votará, derrotando a conspiração de direita, neoliberal."

Ele disse que a primeira eleição direta para juízes nacionais é "o passo seguinte da refundação da Bolívia."