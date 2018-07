Eleições locais testam agenda de Santos na Colômbia

BOGOTÁ - Depois de assistirem a uma campanha violenta, os colombianos vão às urnas no domingo em eleições locais que irão medir a força da agenda do presidente Juan Manuel Santos e qual a influência que seu antecessor Álvaro Uribe ainda tem.

Na primeira eleição nacional desde que o conservador e aliado dos Estados Unidos Santos assumiu o cargo há 14 meses, 31 milhões de colombianos estão aptos a votar em 13 mil candidatos para prefeituras e governos estaduais.

Mais de 300 mil soldados foram mobilizados para proteger a população durante uma campanha sangrenta de grupos criminosos que supostamente foram responsáveis pelo assassinato de 41 candidatos para tentar influenciar a eleição.

Depois de chegar à presidência com recorde de votos, o ex-ministro da Defesa Santos conseguiu aprovar rapidamente leis para reforçar as finanças do Estado, distribuir o "boom" do petróleo de forma mais equitativa e devolver terras a camponeses deslocados por décadas de conflito.

Enquanto a avaliação de Santos permanece acima de 70%, seu governo tem sofrido um surto de violência tanto por parte de criminosos como de rebeldes de esquerda, o que tem alimentado as críticas de seu ex-chefe Uribe. O ex-presidente agora colocou seu peso a favor de Enrique Penalosa na disputa pela prefeitura de Bogotá, a segunda posição mais importante do país, no principal foco de atenção para a votação de domingo.

Penalosa, que ocupou o cargo em 1998, enfrenta Gustavo Petro, um campeão de combate à corrupção e ex-combatente do atualmente extinto grupo rebelde de esquerda M-19. "Será um grande voto político para Uribe se Penalosa ganhar. Isso provaria que ele ainda é relevante. Pode se transformar em Uribe contra Santos por trás dos panos", disse Adam Isacson, analista do instituto de estudos Washington Office on Latin America. Santos como presidente não pode endossar um candidato.

A próxima eleição presidencial da Colômbia é em 2014. Embora Uribe não possa ser candidato novamente, ele poderia apoiar um candidato anti-Santos. Apesar de apoiá-lo nas eleições do ano passado, o ex-presidente, que deixou o cargo com um índice de aprovação de 75%, desde então questionou a capacidade do presidente de manter a Colômbia a salvo de ataques das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as Farc, e a confiança dos investidores.

Os problemas para Santos podem piorar após a votação, disse Isacson. Grupos criminosos, que têm apoiado alguns candidatos na eleição, podem intensificar sua violência enquanto buscam controlar os royalties do petróleo e ocupar as terras de camponeses.

E, enquanto Santos e Uribe permanecem aliados - eles ainda pertencem ao mesmo partido - ambos estão mudando para polos políticos diferentes que podem se tornar mais distantes depois de domingo. "Estas eleições ou vão confirmar o novo ar de reformas no país, o processo de reconciliação ... ou vão manter a agenda de confronto que Uribe pressionou durante seus oito anos", disse Leon Valencia, diretor da ONG Arco Iris.

A própria popularidade de Uribe caiu nos últimos meses depois que ele entrou em choque com autoridades e um inquérito criminal foi aberto contra vários assessores próximos dele por suspeita de espionagem de adversários. Uma vitória de Penalosa pode reviver as pretensões políticas de Uribe, e assegurar seu papel importante para 2014.