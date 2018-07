Em clima eleitoral, Cristina visita ruralistas na Argentina

Cristina é favorita para ser reeleita no próximo domingo com ampla margem, em parte graças aos votos que receberá em várias das localidades rurais que há três anos fecharam estradas em protestos contra as políticas agrícolas do governo.

A passagem do tempo, algumas mudanças moderadas nas políticas governamentais e o forte crescimento econômico fizeram com que muitos argentinos de zonas rurais deixassem esses descontentamentos para trás e votassem na presidente na eleição primária de agosto passado, na qual ela obteve cerca de 50 por cento dos votos, com quase 40 pontos percentuais de vantagem sobre o segundo colocado.

A expectativa dos analistas é de um resultado semelhante no próximo domingo, e também de que o governo consiga uma expressiva maioria parlamentar.

"É outro cenário, não é 2008", disse Carlos Garetto, presidente da associação de cooperativas Coninagro, cujos dirigentes estiveram com Cristina nesta segunda-feira.

A Coninagro foi uma das quatro grandes entidades ruralistas que participaram dos protestos de 2008 contra uma elevação de impostos, num movimento que durou três meses e atraiu grande adesão.

"Acho que vem por aí uma etapa diferente, é preciso aproveitar quando se abre um canal dessa magnitude, um canal que produza espaços de diálogo. Que possamos alcançar consensos, que possamos interceptar posições, inquietudes, propostas", afirmou Garetto à Rádio El Mundo.

A Argentina é um dos maiores produtores mundiais de soja, milho, trigo e girassol, e qualquer disputa doméstica ou mudança normativa costuma repercutir vigorosamente sobre os preços internacionais das matérias-primas.

As reiteradas intervenções do governo no mercado doméstico e os impostos e restrições sobre as exportações geram há anos descontentamento no setor agrário.

Nas eleições legislativas de 2009, o governo foi derrotado em vários dos principais distritos rurais do país. Nos últimos meses, no entanto, o governo fez acenos positivos para cooperativas e pequenos produtores.

Entidades como a Coninagro e a Federação Agrária apoiaram, por exemplo, o projeto do governo que limita a propriedade estrangeira de terras. O governo, por sua vez, apoiou medidas para agilizar as exportações de trigo e milho e para fomentar as cooperativas.