Emboscada de guerrilha colombiana mata 10 soldados

Os militares da Colômbia responsabilizaram as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, ou Farc, pela explosão de dois veículos militares que percorriam uma estrada no sul da província de Nariño, perto da fronteira com o Equador, uma região conhecida pela produção e tráfico de drogas.

"Sofremos um ataque esta manhã por parte de um esquadrão das Farc", disse o general Alejandro Navas, comandante do Exército colombiano, a repórteres.

Guerrilheiros esquerdistas das Farc e do Exército de Libertação Nacional tradicionalmente cometem ataques antes de eleições. Os colombianos escolherão em 30 de outubro governadores, prefeitos e vereadores em todo o país, numa campanha já marcada pela violência eleitoral.

Pelo menos 41 candidatos foram mortos na violência pré-eleitoral, disse a Missão de Observação Eleitoral Independente.

Ativa desde os anos 1960 e de inspiração marxista, as Farc têm sido severamente enfraquecidas desde uma ofensiva militar lançada em 2002, mas continuam capazes de cometer ataques, em parte devido ao dinheiro levantado através do seu envolvimento no comércio de drogas ilegais.

