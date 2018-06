Empresário tentará levar Colorados de volta ao poder no Paraguai

O milionário Horácio Cartes, de 56 anos, um político novato com interesses empresariais que vão de bancos a tabaco, ganhou as primárias no domingo com apoio de cerca de 60 por cento, segundo resultados preliminares do partido.

Cartes lançou sua candidatura com uma nota conciliatória, pedindo a unidade do partido e prometendo que seu governo estaria comprometido com o combate à pobreza que aflige metade da população do Paraguai.

"Não há razão em se ter prédios enormes e estradas se quase 50 por cento do povo ainda é pobre", disse em sua sede de campanha, acompanhado pelas duas filhas e por seu candidato a vice-presidente, o ex-governador Juan Afara.

O Partido Colorado governou o país sul-americano sem saída para o mar e exportador de soja por mais de seis décadas sem interrupção, até 2008, quando foi derrotado pelo ex-bispo católico Fernando Lugo, de esquerda.

Lugo foi derrubado pelo Congresso em um polêmico impeachment no início deste ano, que deixou a Presidência nas mãos do político Federico Franco, do Partido Liberal, até a eleição de 21 de abril.

Cartes ganhou a indicação presidencial do Colorado depois de uma longa campanha, na qual conquistou líderes partidários que estavam céticos com relação a sua experiência política.

Seu principal adversário para a Presidência deve ser o candidato Efrain Alegre, do Partido Liberal, de centro-direita. Pesquisas de opinião mostram os dois partidos em uma disputa acirrada, com Alegre --que vem fazendo campanha há meses-- com uma leve vantagem.

Isso pode mudar depois das primárias do Colorado no domingo.

"Há uma grande chance de os Colorados voltarem ao governo no próximo ano porque, ao contrário da última eleição, o Partido Colorado estará unido e a oposição, dividida", disse o analista político José Carlos Rodriguez.

"O Partido Colorado encontrou alguém com financiamento, um candidato competitivo, mas com muitas dúvidas porque não é político. Não sabemos muito sobre a sua agenda e ele tem algumas questões negativas em seu passado", acrescentou.

Cartes foi acusado, e mais tarde absolvido, de fazer negócios ilegais em moeda estrangeira durante os 35 anos de ditadura do general Alfredo Stroessner. Ele negou qualquer irregularidade.

Na esquerda, Lugo pretende concorrer ao Senado representando a coalizão Frente Guasu.