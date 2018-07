ENTREVISTA-Peruano Humala diz que não vai imitar Chávez

Humala, um militar aposentado de 48 anos, considerou os Estados Unidos como um "sócio estratégico" e disse que buscará uma cooperação com Washington na luta contra as drogas no maior país produtor de folha de coca do mundo.

"Acreditamos que o caminho do Peru é um caminho próprio, sem copiar o de outros países. Que isso fique bem claro", afirmou Humala em entrevista à Reuters.

No entanto, Humala afirmou que conversará com as empresas mineradoras para definir a porcentagem de um imposto planejado sobre lucros excepcionais do importante setor de mineração do Peru, que é um grande produtor mundial de metais.

Sobre a esperada nomeação de seus principais ministros, Humala adiantou que "serão personalidades que são honestas, que tenham experiência".

Humala venceu no domingo as eleições mais disputadas da história do Peru contra a conservadora Keiko Fujimori, que era a favorita dos mercados e investidores.