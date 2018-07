ENTREVISTA-Uribe: negociação de paz na Colômbia pode assustar investidores

Em uma entrevista esta semana em sua residência no interior, Uribe insistiu que ele não é um "inimigo da paz" e quer encerrar uma guerra de décadas, mas apenas se os rebeldes abandonarem primeiro suas armas, cessarem toda atividade criminosa e forem punidos por seus crimes.

"Todos queremos a paz, mas não pode haver uma negociação enquanto os terroristas continuarem com suas atividades criminosas", afirmou Uribe, cujo pai foi morto em um sequestro das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) em 1983. "Isso cria pânico entre os investidores e como consequência cria dificuldades para o financiamento de uma política social."

Uribe foi presidente da Colômbia de 2002 a 2010 e credita-se a ele o enfraquecimento do exército de guerrilha das Farc e a atração de níveis recordes de investimento estrangeiro, especialmente nas indústrias de mineração e de petróleo.

Santos foi ministro da Defesa de Uribe e os dois eram aliados próximos. Mas o ex-presidente se voltou contra o sucessor, acusando-o de ser brando com as Farc e de agora concordar em negociar a paz a partir de uma posição fraca.

"O presidente permitiu o enfraquecimento da segurança e gastou os últimos dois anos (negociando) debaixo dos panos, pelas costas da nação, enquanto houve um declínio na segurança e os militares estão desmotivados", disse Uribe à Reuters em seu escritório com vista para um lago na sua residência perto da cidade de Medellín.

Santos anunciou na semana passada que as conversações com as Farc começarão na Noruega no mês que vem e depois passarão para Cuba, onde os dois lados tentarão pôr fim ao conflito que já matou dezenas de milhares de pessoas desde que começou, há cerca de 50 anos.

Uribe, de 60 anos, critica com frequência a política do governo em sua conta do Twitter e, desde que se retirou do Partido de la U, do governo, em julho, ele se tornou o líder da oposição de facto na Colômbia.

Embora não possa concorrer de novo para presidente, ele deve apoiar um aliado político na próxima eleição, em 2014.

Enquanto isso, ele critica duramente Santos.

"Ele se dedica a tentar conversar com terroristas e se senta à mesa fraco e com os terroristas se sentindo como campeões", afirmou Uribe em uma entrevista em sua casa na segunda-feira.

INIMIGOS ANTIGOS

Ele também está furioso que seu velho inimigo, o presidente socialista da Venezuela, Hugo Chávez, terá participação no apoio às conversações de paz.

Durante anos Uribe acusou Chávez de abrigar líderes das Farc na Venezuela, e os dois se desentenderam várias vezes quando Uribe estava no poder.

Em um novo desdobramento, Uribe disse na entrevista que Chávez secretamente propôs em 2009 que o comandante das Farc Ivan Márquez fosse capturado dentro da Venezuela e fosse levado de volta pela fronteira para ser julgado por sequestro, terrorismo e tráfico de drogas.

Márquez agora está no grupo de negociação das Farc para as conversas com o governo de Santos, e qualquer evidência que Chávez tenha oferecido a captura dele no governo de Uribe poderá prejudicar as relações.

O governo de Chávez negou veementemente a acusação quando contatado pela Reuters para uma resposta. "Uribe está louco, o Twitter o deixou doente", afirmou o ministro da Informação, Andres Izarra.

Uribe, que deixou o poder após dois mandatos com 75 por cento de aprovação, disse que ele não tinha ideia de que pressionaria pela paz com as Farc quando apoiou Santos.

"Ele se comprometeu com o oposto", afirmou.