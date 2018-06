Equador não decidiu sobre pedido de asilo de Assange, diz chanceler O Equador ainda não tomou uma decisão sobre o pedido de asilo do fundador do WikiLeaks Julian Assange, afirmou nesta terça-feira o ministro de Relações Exteriores do país, Ricardo Patiño, contrariando versões da mídia que indicavam que o asilo havia sido concedido.