Estado de saúde de Chávez é 'estacionário', diz governo da Venezuela

CARACAS - O estado de saúde do presidente venezuelano, Hugo Chávez, não mudou nos últimos dias e ele continua recebendo tratamento para uma insuficiência respiratória, informou o governo na noite de segunda-feira, quase um mês após a complexa operação em Cuba contra o câncer que colocou em dúvidas as chances de Chávez permanecer no comando do governo.

"O presidente se encontra em uma situação estacionária com relação à descrita no boletim médico mais recente, quando foi informada a insuficiência respiratória enfrentada pelo comandante Chávez como consequência de uma infecção pulmonar sobrevinda no curso do pós-operatório", disse o ministro da Comunicação, Ernesto Villegas.

"O tratamento vem sendo aplicado de forma permanente e rigorosa, e o paciente está assimilando", acrescentou o ministro, em cadeia de rádio e TV.

Chávez foi reeleito em outubro para governar a Venezuela até 2019, mas em dezembro surpreendeu o país exportador de petróleo ao anunciar que passaria por uma operação de emergência em consequência da reincidência de um câncer diagnosticado em 2011.