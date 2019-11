Estados Unidos reconhece Jeanine Áñez como presidente interina da Bolívia

O governo dos Estados Unidos reconheceu nesta quarta-feira, 13, a senadora da oposição Jeanine Áñez como presidente interina da Bolívia após a renúncia do então presidente Evo Morales, anunciada no último domingo.

"A presidente interina do Senado, Áñez, assumiu as responsabilidades de presidente interino da Bolívia", disse no Twitter o Subsecretário de Estado para a América Latina, Michael Kozak. "Esperamos ansiosamente trabalhar com ela e outras autoridades civis no país enquanto organizamos eleições livres e justas o mais rápido possível, de acordo com a Constituição", acrescentou.

El presidente interino del Senado, Añez, asumió las responsabilidades del presidente interino de #Bolivia. Esperamos con interés trabajar con ella y otras autoridades civiles del país mientras organizan elecciones libres y justas lo antes posible de acuerdo con la constitución. — Michael G. Kozak (@WHAAsstSecty) November 13, 2019

Washington apoiou a saída do poder de Morales e, na terça-feira, o embaixador dos EUA na Organização dos Estados Americanos (OEA), Carlos Trujillo, considerou "ridículo" falar de um golpe na Bolívia ao liderar uma quinzena de países da região. Eles pediram para virar a página. "Se houve alguma ameaça à democracia, foi a do governo liderado pelo ex-presidente Morales", acrescentou.

Na mesma linha, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que considerou que, com a partida de Morales, "a democracia é preservada" na Bolívia e disse que está enviando uma mensagem aos líderes da Venezuela, Nicolás Maduro, e Nicarágua, Daniel Ortega. "Esses eventos enviam um forte sinal aos regimes ilegítimos da Venezuela e da Nicarágua de que a democracia e a vontade do povo sempre prevalecerão", disse Trump em comunicado.

O presidente dos EUA disse que, com a queda de Morales, o continente americano "está um passo mais perto" de ser "totalmente democrático, próspero e livre". Além disso, ele elogiou o papel dos militares que forçaram Morales a sair: "Os Estados Unidos aplaudem o povo boliviano por exigir liberdade e os militares bolivianos por cumprirem seu juramento de proteger não apenas uma pessoa".

O presidente eleito da Argentina, Alberto Fernández, considerou que, com sua posição a esse respeito, os Estados Unidos "recuaram décadas, voltaram aos piores tempos dos anos 70 com intervenções militares (...) contra governos populares, governos eleitos democraticamente".