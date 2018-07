Estas são as horas 'mais difíceis' de Chávez, diz vice Maduro A saúde do presidente da Venezuela, Hugo Chávez, sofreu complicações e ele está passando pelas horas "mais difíceis" desde que foi submetido a uma cirurgia para tratar de um câncer, no dia 11 de dezembro, a quarta operação em menos de dois anos, afirmou nesta terça-feira vice-presidente da Venezuela, Nicolás Maduro.