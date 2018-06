EUA dizem que é necessária auditoria de eleição na Venezuela

WASHINGTON - A Casa Branca disse nesta segunda-feira, 15, que realizar uma auditoria da eleição presidencial da Venezuela, vencida por estreita margem pelo sucessor escolhido pelo ex-líder Hugo Chávez, Nicolás Maduro, é um passo necessário e prudente.

Maduro venceu o candidato da oposição, Henrique Capriles, com 50,66% dos votos, de acordo com os dados da comissão eleitoral. Capriles ficou com 49,07%.

"Dado o resultado apertado - cerca de 1% dos votos separou os candidatos - o candidato da oposição e pelo menos um integrante do conselho eleitoral pediram uma auditoria de 100% dos resultados. Parece ser um passo importante, prudente e necessário para assegurar que todos os venezuelanos tenham confiança nestes resultados", disse o porta-voz da Casa Branca, Jay Carney, em entrevista coletiva.

"Na nossa visão, correr para uma decisão nessas circunstâncias seria inconsistente com as expectativas dos venezuelanos por um resultado claro e democrático".